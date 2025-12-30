DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film Entrapment
- Virginia: Per accedere alla cassaforte si devono usare un codice numerico e uno scanner della retina ad alta definizione... che noi riusciremo a fregare. In questo momento un oculista sta esaminando gli occhi del nostro caro presidente e lo stanno facendo anche gli uomini di Conrad Greene, almeno spero. Mi stai seguendo Mac?
Mac: Come un'ombra.
Virginia: Bene. Per paura del Millennium bug i tecnici dell'International Clearance Bank effettueranno un test di efficienza del sistema, proprio ora stanno facendo le prove generali. Poco prima di mezzanotte, ora locale, spegneranno il mainframe di ogni filiale per trenta secondi. Quei trenta secondi ci servono per inserirci nel sistema della banca, però abbiamo bisogno di altri dieci secondi per dialogare a tu per tu con il computer e poter scaricare la roba.
Mac: E come ci procuriamo quei dieci secondi?
Virginia: Glieli rubiamo. Il trasmettitore che ho installato interferisce con il segnale dell'orologio atomico della banca, quindi dalle undici di domani sera i loro orologi guadagneranno una frazione di secondo ogni minuto, e noi così avremo i nostri dieci secondi.
Mac: E cosa sarebbe questa roba che io e te dobbiamo scaricare? [Virginia gli mostra un CD] ...Enya?
Virginia: Astutamente occultato qui dentro c'è un CD che è costato cinque anni della mia vita e che ho creato nascosta in uno sgabuzzino delle assicurazioni Waverly. Impartisce al computer della banca l'ordine di trasferire somme di denaro relativamente piccole da tutte le filiali periferiche dell'Asia sudorientale direttamente sul mio conto.
Mac: Sul nostro conto...
Virginia: Sì, il nostro conto. Per un totale di 8 miliardi di dollari.
Mac: Avevi parlato di un solo miliardo.
Virginia: Avevo detto che quella era la tua parte.
Mac: Che cosa puoi fare con 7 miliardi che non puoi fare anche con 4?
Virginia: Battere un record... da sola.
Mac: È un'immagine un po' deprimente...
Virginia: Fare da soli? No, da soli si sta bene.
- Virginia: Ovviamente quando ho detto "banca" non mi riferivo ad una banca qualsiasi... [apre la finestra]
Mac: Camera con vista.
Virginia: Ti offro l'edificio più alto del mondo e...
Mac: Un po' ingombrante da rubare.
Virginia: ...e sede dell'International Clearance Bank che, come immagino tu sappia già, controlla tutte le maggiori transazioni economiche dell'Asia sudorientale. Ho catturato la tua attenzione?
Mac: Completamente.
