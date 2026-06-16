Questa è la famosa "Bordini e Stocchetti" di Torino.

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Citazione dal film La banda degli onesti di Antonio
Antonio
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Antonio Bonocore, portiere napoletano di uno stabile di Roma con una moglie tedesca, si trova per caso ad assistere il signor Andrea, un anziano inquilino che, prima di morire, gli rivela di essere in possesso di alcuni cliché originali della Banca d'Italia, di cui era stato a lungo dipendente, nonché della carta filigranata per stampare banconote da 10 000 lire. Il signor Andrea aveva rubato questo materiale con l'intenzione di vendicarsi del fatto di essere stato messo da parte, ma non aveva poi mai avuto il coraggio di passare...Leggi di più
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