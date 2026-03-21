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Dialogo dal film Amici miei atto III

Mascetti: Pronto sorella!

Centralinista: Ja?

Mascetti: Eh... Mi passa per favore il numero 46?

Centralinista: Non è più permesso a quest'ora.

Mascetti: Ma vede io avrei trovato un'antica, bellissima, preghiera della Madonna del petrolio.

Centralinista: Non conosco.

Mascetti: Male, molto male! Eh sì perché la signora del 46, senza quella preghiera, non può assolutamente dormire. Sarebbe come se fosse un pentimento dell'ars [il testo è volutamente incomprensibile] per cosiddetta incarnazione per culpa. Eh sì, tua culpa, tua maxima culpa.

Centralinista: Passo 46.

Mascetti: Vede che ha capito!

Dal film

Amici miei atto III

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Invecchiati ma sempre con la voglia di proseguire nelle zingarate a danno del prossimo, il paralitico Raffaello Mascetti, l'architetto in pensione Melandri, il barista Necchi e il dottor Sassaroli continuano a frequentarsi regolarmente.

Vedovo da poco, Mascetti a malincuore si stabilisce nella casa di riposo Villa Serena, dove fa amicizia con Valeria, compagna del ricovero. Nostalgici delle zingarate insieme al Mascetti, Melandri, Necchi e Sassaroli decidono di andare a trovarlo. Gli anziani compagni dimoranti di Villa Serena...Leggi di più

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La gente ama stare al centro del mondo. A me basta un angolo dove c'è tutto il mio mondo.

Megan Gandy

Facciamo le valigie e scappiamo in uno di quei posti dove il giorno stai al sole e la sera ti ubriachi e fai l'amore.

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‐ Anonimo ‐

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