Citazione dal film Bed Time di César

È proprio questo il mio problema, che io non posso essere felice. Non lo sono mai stato, credo di essere nato senza questa possibilità. E come chi nasce senza vista o senza udito, ma credo che per me sia peggio. Non potete nemmeno immaginare cosa significhi alzarsi ogni mattina senza una motivazione. Lo sforzo che devo fare per non mandare tutto a puttane. L'unica cosa che mi da sollievo è sapere che anche gli altri sono infelici. E vi assicuro che ci metto tutto il mio impegno perché lo siano. Per questo volevo ringraziarvi per questo programma. Mi avete aiutato molto. Davvero. Ah, ma ormai non importa più.
César
Cesar svolge la professione di portiere in un elegante palazzo nel centro di Barcellona. Il suo lavoro è monotono e ripetitivo ma lui lo svolge con unattenzione pignola e dettagliata. E gentile con tutti gli inquilini, malgrado non tutti abbiano simpatia per lui. Mentre di giorno svolge con oculatezza il suo lavoro, anche se è spesso in ritardo, di notte ha un greve segreto: penetra nellappartamento di uninquilina del palazzo, Clara, si nasconde sotto il suo letto e aspetta che la ragazza si addormenti per poi stordirla con il...Leggi di più