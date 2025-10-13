Citazione dal film Bed Time di César

César

Bed Time: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a César e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Cesar svolge la professione di portiere in un elegante palazzo nel centro di Barcellona. Il suo lavoro è monotono e ripetitivo ma lui lo svolge con unattenzione pignola e dettagliata. E gentile con tutti gli inquilini, malgrado non tutti abbiano simpatia per lui. Mentre di giorno svolge con oculatezza il suo lavoro, anche se è spesso in ritardo, di notte ha un greve segreto: penetra nellappartamento di uninquilina del palazzo, Clara, si nasconde sotto il suo letto e aspetta che la ragazza si addormenti per poi stordirla con il...Leggi di più

