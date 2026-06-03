Citazione dal film L'uomo dell'anno di Eddie Langston

Eddie Langston

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla televisione

Frasi sull'Olocausto

Commenta

L'uomo dell'anno: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Eddie Langston e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Tom Dobbs è un popolarissimo conduttore comico di un talk show politico-satirico. A seguito di un commento di una spettatrice e di oltre otto milioni di e-mail, spinto anche dal suo manager Jack Menken, decide di candidarsi come indipendente alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Dopo una campagna elettorale che non prevede spot televisivi e si conclude con una sua grandiosa partecipazione al dibattito tra i candidati, riesce a prevalere sugli altri due molto più accreditati avversari, il presidente uscente Kellogg e il...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi