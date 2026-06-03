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Citazione dal film L'uomo dell'anno di Eddie Langston

La TV mi spaventa, rende tutto credibile. [...] Be', se tutto diventa credibile, allora nulla è credibile. Insomma, la TV mette tutti in quelle scatole, uno di fianco all'altro. Da una parte c'è il matto da legare che afferma che l'Olocausto non è mai successo, e accanto a lui ci trovi il famoso stimato storico, che invece sa tutto sull'Olocausto, e te li vedi lì seduti fianco a fianco, sembrano proprio uguali. Tutto ciò che dicono sembra credibile, e così andando avanti non c'è più niente di credibile, e smettiamo di ascoltare.

Dal film

L'uomo dell'anno
Eddie Langston

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
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Ti amo terribilmente, | se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, | ogni deserto ne sarebbe pieno… | Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. | Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. | L'amore non dà...

Ti amo terribilmente, se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno… Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. L'amore non dà nulla se non sé stesso, non coglie nulla se non da sé stesso. L'amore non possiede né è posseduto: l'amore basta all'amore.

Kahlil Gibran

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