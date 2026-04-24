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Dialogo dal film Tutti giù per terra

Giornalista: Walter, Walter, Walter, guarda qua, guarda in camera, dicci... l'italia vuole sapere perché, perché... perché hai ucciso tuo padre?

Walter: Perché non gli andava giù Nietzsche.

Giornalista: Ecco, guardateli i giovani di oggi, sono inquieti, sono irrequieti, sono violenti, sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock...

Dal film

Tutti giù per terra

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Walter è un apatico disoccupato che vive a Torino, è iscritto all'università ma ha poca voglia di studiare. Vive la vita a modo suo, è un tipo romantico quanto cinico che non riesce a prendersi le responsabilità che il mondo adulto attorno a lui si aspetta.

Dopo aver ricevuto la convocazione per il servizio civile, finisce in un centro di assistenza frequentato da extracomunitari, e nemmeno lì riesce a sentirsi utile e parte integrante della società.

Camei
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Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. [Frase originale: You only live once, but if you do it right, once is enough]

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