Dialogo dal film Tutti giù per terra

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Tutti giù per terra: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Walter è un apatico disoccupato che vive a Torino, è iscritto all'università ma ha poca voglia di studiare. Vive la vita a modo suo, è un tipo romantico quanto cinico che non riesce a prendersi le responsabilità che il mondo adulto attorno a lui si aspetta.



Dopo aver ricevuto la convocazione per il servizio civile, finisce in un centro di assistenza frequentato da extracomunitari, e nemmeno lì riesce a sentirsi utile e parte integrante della società.



Camei

Nel film vi sono molti camei di personaggi noti tra cui Mara Redeghieri...Leggi di più

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