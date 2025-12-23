DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Black Hawk Down
[Lettera di un soldato per la moglie] Amore mio, tu sei forte, te la caverai bene nella vita. Amo profondamente te e i miei bambini. Oggi e domani lasciate che ogni giorno spunti e splenda. Continuate a sorridere, non arrendetevi mai, anche quando la vita si fa deprimente. Per concludere amore mio, stasera, rimbocca le coperte ai miei bambini, che stiano ben caldi. Di' loro che gli voglio tanto bene, poi abbracciali per me, e dà a tutti e due il bacio della buona notte da parte del loro papà.
[Voce narrante alla fine del film]
Breve trama del film
[da Wikipedia]
1992: anni di guerra civile e carestia in Somalia hanno portato ad una catastrofe di proporzioni bibliche: 300.000 morti fra i civili. La forza internazionale scende in campo per mettere fine a questo genocidio.
1993: gli Stati Uniti inviano la Delta Force, i Rangers e il 160th SOAR per catturare il più potente signore della guerra somalo, Mohamed Farrah Aidid.
Il 3 ottobre il comando americano decide di intraprendere un raid per catturare i ministri di Aidid. Il piano era sconosciuto alle autorità internazionali e a...
