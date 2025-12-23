Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Black Hawk Down

[Lettera di un soldato per la moglie] Amore mio, tu sei forte, te la caverai bene nella vita. Amo profondamente te e i miei bambini. Oggi e domani lasciate che ogni giorno spunti e splenda. Continuate a sorridere, non arrendetevi mai, anche quando la vita si fa deprimente. Per concludere amore mio, stasera, rimbocca le coperte ai miei bambini, che stiano ben caldi. Di' loro che gli voglio tanto bene, poi abbracciali per me, e dà a tutti e due il bacio della buona notte da parte del loro papà.

[Voce narrante alla fine del film]

Dal film

Black Hawk Down

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Black Hawk Down: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Black Hawk Down:

Frasi del film Black Hawk Down Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Ridley Scott Black Hawk Down su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
1992: anni di guerra civile e carestia in Somalia hanno portato ad una catastrofe di proporzioni bibliche: 300.000 morti fra i civili. La forza internazionale scende in campo per mettere fine a questo genocidio.

1993: gli Stati Uniti inviano la Delta Force, i Rangers e il 160th SOAR per catturare il più potente signore della guerra somalo, Mohamed Farrah Aidid.

Il 3 ottobre il comando americano decide di intraprendere un raid per catturare i ministri di Aidid. Il piano era sconosciuto alle autorità internazionali e a...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Sam Shepard Sam Shepard
Eric Bana Eric Bana
Ridley Scott Ridley Scott
Ewan McGregor Ewan McGregor
Josh Hartnett Josh Hartnett
Orlando Bloom Orlando Bloom

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Non con qualcuno con cui passare il tempo, ma con chi ti fa desiderare di fermarlo, il tempo.

‐ Anonimo ‐

Ho tutta l'anima incrinata di brividi di stelle.

Ho tutta l'anima incrinata di brividi di stelle.

Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail