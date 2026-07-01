Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Star Wars - Il risveglio della Forza

Han Solo: Dove sono gli altri? Dov'è il pilota?

Rey: Sono io il pilota.

Han Solo: Tu?!

Chewbecca: [emette un lamento]

Rey: No, è vero... Ci siamo solo noi a bordo.

Finn: Tu capisci quella cosa?

Han Solo: E quella cosa capisce te. Quindi, attenzione!

Dal film

Star Wars - Il risveglio della Forza

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Star Wars - Il risveglio della Forza: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Star Wars - Il risveglio della Forza:

Frasi del film Star Wars - Il risveglio della Forza Trama e dati sul film Locandina e poster Film di J. J. Abrams Star Wars - Il risveglio della Forza su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Dopo la caduta dell'Impero Galattico, l'Alleanza Ribelle è riuscita a ripristinare la Repubblica, mentre ciò che è rimasto dell'Impero Galattico si è riorganizzato nel Primo Ordine, guidato dal Leader Supremo Snoke. All'incirca trent'anni dopo la battaglia di Endor la Resistenza, supportata dalla Repubblica, cerca ancora di fermare il Primo Ordine.

Poe Dameron, un pilota della Resistenza, viene mandato dal generale Leia Organa su Jakku per recuperare una mappa che si crede conduca da Luke Skywalker, l'ultimo Jedi, ormai scomparso...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Adam Driver Adam Driver
Harrison Ford Harrison Ford
Andy Serkis Andy Serkis
Max von Sydow Max von Sydow
John Williams John Williams
J. J. Abrams J. J. Abrams
Carrie Fisher Carrie Fisher

Trailer del film Star Wars - Il risveglio della Forza

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Mandateli quei messaggi che vi fanno paura, spingete "Invia" e buttatevi. | Fumate e bevete perché tanto prima o poi morirete tutti. | Baciatele le labbra che volete baciare. | Prendeteli quei cazzo di treni, di aerei. | Vivete, perché la vita è una.

Mandateli quei messaggi che vi fanno paura, spingete "Invia" e buttatevi. Fumate e bevete perché tanto prima o poi morirete tutti. Baciatele le labbra che volete baciare. Prendeteli quei cazzo di treni, di aerei. Vivete, perché la vita è una.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail