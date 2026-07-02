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Citazione dal film Gravity di Matt Kowalski

Houston alla cieca.

Dal film

Gravity
Matt Kowalski

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
La dottoressa Ryan Stone è un'esperta ingegnere biomedico che affronta per la prima volta una missione nello spazio, la STS-157. Assieme a lei sullo Space Shuttle Explorer c'è l'astronauta Matt Kowalsky, in quella che sarà la sua ultima missione prima di andare in pensione. Durante una passeggiata all'esterno dello Shuttle per alcuni lavori di manutenzione sul telescopio spaziale Hubble, vengono avvertiti dal Controllo Missione di Houston riguardo ad un missile russo che ha colpito un satellite ormai in disuso e la conseguente...Leggi di più

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Ti amo terribilmente, | se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, | ogni deserto ne sarebbe pieno… | Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. | Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. | L'amore non dà...

Ti amo terribilmente, se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno… Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. L'amore non dà nulla se non sé stesso, non coglie nulla se non da sé stesso. L'amore non possiede né è posseduto: l'amore basta all'amore.

Kahlil Gibran

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