Citazione dal film Quinto potere di Howard Beale

Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più!



[Frase originale: I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore!] Dal film Quinto potere [Nel 2005 questa frase fu scelta da 1500 addetti ai lavori dell'American Film Institute come la numero 19 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione USA]

Howard Beale

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Howard Beale, commentatore televisivo stanco e sfiduciato della UBS di Los Angeles, un'importante rete nazionale appena acquistata da un'altra società, viene licenziato con un preavviso di due settimane, dopo undici anni di presenza sui teleschermi e poco dopo la morte della moglie. L'indice di gradimento della sua trasmissione è sceso troppo. Tuttavia, prima di congedarsi e senza preavvertire colleghi e superiori, Beale annuncia il proprio suicidio in diretta, che avrà luogo, dice, a una settimana di distanza da quel momento....Leggi di più

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