Se chiedi con gentilezza, la gente ti ascolta.

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Citazione dal film Café Society di Ben Dorfman
Ben Dorfman
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Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
Bobby Dorfman decide di lasciare New York per cercare un avvenire migliore a Los Angeles, dove lo zio dirige un'agenzia famosa che rappresenta le star più importanti di Hollywood. Lo zio non lo considera e lo evita. Bobby attende invano in anticamera. Alla fine però lo zio desiste e gli propone di fare il fattorino. Bobby è un ragazzo intelligente e curioso ma non smette di pensare a New York.
Solo Vonnie - Veronica Sybil - lo riporta alla realtà. Lei è la segretaria di suo zio e ama perdutamente il suo datore di lavoro ma il...Leggi di più
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