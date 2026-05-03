Se chiedi con gentilezza, la gente ti ascolta.

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Citazione dal film Café Society di Ben Dorfman

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Dal film

Café Society
Ben Dorfman

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Bobby Dorfman decide di lasciare New York per cercare un avvenire migliore a Los Angeles, dove lo zio dirige un'agenzia famosa che rappresenta le star più importanti di Hollywood. Lo zio non lo considera e lo evita. Bobby attende invano in anticamera. Alla fine però lo zio desiste e gli propone di fare il fattorino. Bobby è un ragazzo intelligente e curioso ma non smette di pensare a New York.

Solo Vonnie - Veronica Sybil - lo riporta alla realtà. Lei è la segretaria di suo zio e ama perdutamente il suo datore di lavoro ma il...Leggi di più

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La morte mette fine alla vita, non ad una relazione.

Mitch Albom

La vita è troppo breve per... | 1. Stirare le mutande | 2. Lasciare i sogni nel cassetto | 3. Arrabbiarsi inutilmente | 4. Lavare i piatti a mano | 5. Dar retta agli idioti

La vita è troppo breve per... 1. Stirare le mutande 2. Lasciare i sogni nel cassetto 3. Arrabbiarsi inutilmente 4. Lavare i piatti a mano 5. Dar retta agli idioti

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