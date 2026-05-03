Se chiedi con gentilezza, la gente ti ascolta.

Ben Dorfman

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Bobby Dorfman decide di lasciare New York per cercare un avvenire migliore a Los Angeles, dove lo zio dirige un'agenzia famosa che rappresenta le star più importanti di Hollywood. Lo zio non lo considera e lo evita. Bobby attende invano in anticamera. Alla fine però lo zio desiste e gli propone di fare il fattorino. Bobby è un ragazzo intelligente e curioso ma non smette di pensare a New York.



Solo Vonnie - Veronica Sybil - lo riporta alla realtà. Lei è la segretaria di suo zio e ama perdutamente il suo datore di lavoro ma il...Leggi di più

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Trailer del film Café Society

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