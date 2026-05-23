Dialogo dal film 3 Generations - Una famiglia quasi perfetta

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3 Generations - Una famiglia quasi perfetta: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Ramona è unadolescente che vive con difficoltà la propria identità sessuale. Ha deciso, infatti, di cambiare identità e di diventare un ragazzo. Ray è il nome che si è data. Non vuole sapere più nulla del suo passato da ragazza. E cresciuta in una famiglia in cui la normalità non è mai stata accettata come un valore di classe.



La madre single, Maggie, lasseconda fra mille dubbi. La nonna, Dolly, reduce da quarantanni di battaglie per esprimere la propria libertà sessuale, è lesbica dichiarata e non accetta la decisione della...Leggi di più

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Trailer del film 3 Generations - Una famiglia quasi perfetta

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