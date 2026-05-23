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Dialogo dal film 3 Generations - Una famiglia quasi perfetta

Maggie: C'è un problema con i documenti. Deve firmarli tuo padre.

Ray: Non mi vede da quando ero bambina!

Maggie: Magari possono fare un'eccezione.

Ray: Io non voglio più essere un'eccezione!

Dal film

3 Generations - Una famiglia quasi perfetta

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Frasi del film 3 Generations - Una famiglia quasi perfetta Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Gaby Dellal 3 Generations - Una famiglia quasi perfetta su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Ramona è unadolescente che vive con difficoltà la propria identità sessuale. Ha deciso, infatti, di cambiare identità e di diventare un ragazzo. Ray è il nome che si è data. Non vuole sapere più nulla del suo passato da ragazza. E cresciuta in una famiglia in cui la normalità non è mai stata accettata come un valore di classe.

La madre single, Maggie, lasseconda fra mille dubbi. La nonna, Dolly, reduce da quarantanni di battaglie per esprimere la propria libertà sessuale, è lesbica dichiarata e non accetta la decisione della...Leggi di più

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Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile, decisamente lontana. Tuttavia c'è, e non è né ostile e né ribelle. Se la si chiama con la parola giusta,...

Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile, decisamente lontana. Tuttavia c'è, e non è né ostile e né ribelle. Se la si chiama con la parola giusta, con il suo giusto nome, essa arriva. Questa è l'essenza dell'incantesimo, che non crea, bensì chiama.

Franz Kafka

Franz Kafka

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