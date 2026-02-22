Aforismi
Dialogo dal film Guerre Stellari - La minaccia fantasma

Anakin: Non posso andare mamma, non posso lasciarti.

Shmi: Ani.

Anakin: Ti rivedrò ancora?

Shmi: Che cosa ti dice il tuo cuore?

Anakin: Io spero di sì. Sì. Credo.

Shmi: Allora ci rivedremo ancora.

Anakin: Io tornerò qui a liberarti, mamma. Te lo prometto.

Shmi: Ora, sii coraggioso, e non voltarti indietro. Non ti voltare.

Dal film

Guerre Stellari - La minaccia fantasma

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
La Repubblica governa lUniverso conosciuto e da tempo le divisioni fra le varie rappresentanze dei pianeti ha messo il Senato in stallo. Inoltre la Federazione dei Mercanti, potente e ricchissima, ha deciso, in protesta per linnalzamento delle tasse, di assediare il pianeta di Naboo. Per scongiurare una guerra fra la Federazione e la Repubblica, due Jedi, Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, sono stati mandati dal Cancelliere della Repubblica in missione diplomatica.

Nel frattempo Sith Darth Sidious, vero anche se occulto capo della...Leggi di più

