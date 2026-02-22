DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Guerre Stellari - La minaccia fantasma
Anakin: Non posso andare mamma, non posso lasciarti.
Shmi: Ani.
Anakin: Ti rivedrò ancora?
Shmi: Che cosa ti dice il tuo cuore?
Anakin: Io spero di sì. Sì. Credo.
Shmi: Allora ci rivedremo ancora.
Anakin: Io tornerò qui a liberarti, mamma. Te lo prometto.
Shmi: Ora, sii coraggioso, e non voltarti indietro. Non ti voltare.
Guerre Stellari - La minaccia fantasma: approfondimenti
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
La Repubblica governa lUniverso conosciuto e da tempo le divisioni fra le varie rappresentanze dei pianeti ha messo il Senato in stallo. Inoltre la Federazione dei Mercanti, potente e ricchissima, ha deciso, in protesta per linnalzamento delle tasse, di assediare il pianeta di Naboo. Per scongiurare una guerra fra la Federazione e la Repubblica, due Jedi, Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, sono stati mandati dal Cancelliere della Repubblica in missione diplomatica.
