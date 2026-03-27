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Citazione dal film Il marchese del Grillo di Il Marchese del Grillo

Il grillo del marchese sempre zompa... chi zompa allegramente bene campa! [Parola d'ordine porte del Quirinale]

Dal film

Il marchese del Grillo
Il Marchese del Grillo

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nella Roma papalina del 1809 il marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell'ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria.

Il suo principale passatempo, che lo rende famoso in tutta la città e alla sua diretta servitù, è costituito da innumerevoli scherzi e beffe dei quali risulta spesso vittima la sua...Leggi di più

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