Ogni persona è un abisso: vengono le vertigini a guardarci dentro.

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Citazione dal film La tigre e la neve di Fuad
Fuad
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
La storia si svolge nel 2003 e ha inizio a Roma. Attilio De Giovanni è un poeta e docente di letteratura italiana che ama molto la poesia e cerca di comunicarlo sia ai suoi alunni che alle sue figlie, specialmente dopo il premio per il suo libro "La tigre e la neve". Da anni Attilio, divorziato, tutte le notti sogna di sposarsi con la bella Vittoria; nel suo sogno è sempre sera e il luogo del loro matrimonio è un edificio antico nelle rovine di Roma, simile al paradiso, dove si trovano anche le anime dei defunti Eugenio Montale,...Leggi di più
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