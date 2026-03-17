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Citazione dal film La tigre e la neve di Fuad

Ogni persona è un abisso: vengono le vertigini a guardarci dentro.

Dal film

La tigre e la neve
Fuad

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
La storia si svolge nel 2003 e ha inizio a Roma. Attilio De Giovanni è un poeta e docente di letteratura italiana che ama molto la poesia e cerca di comunicarlo sia ai suoi alunni che alle sue figlie, specialmente dopo il premio per il suo libro "La tigre e la neve". Da anni Attilio, divorziato, tutte le notti sogna di sposarsi con la bella Vittoria; nel suo sogno è sempre sera e il luogo del loro matrimonio è un edificio antico nelle rovine di Roma, simile al paradiso, dove si trovano anche le anime dei defunti Eugenio Montale,...Leggi di più

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Epicuro

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Pensa positivo | Allenati tutti i giorni | Mangia sano | Lavora sodo | Sii forte | Preoccupati meno | Balla di più | Ama senza misura | Sii felice

Pensa positivo Allenati tutti i giorni Mangia sano Lavora sodo Sii forte Preoccupati meno Balla di più Ama senza misura Sii felice

‐ Anonimo ‐

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