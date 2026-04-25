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Dialogo dal film Corpi da reato

Sarah: Sei sicura di voler portare via tutti?

Shannon: No, ma che faccio: Schindler's list?

Dal film

Corpi da reato

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Corpi da reato: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
L'agente speciale dell'FBI Sarah Ashburn è un'eccellente investigatrice che lavora a New York, un po' arrogante, puritana, impettita e non va molto d'accordo con i suoi colleghi di lavoro. Per ottenere una promozione, Ashburn si reca a Boston per scovare uno sfuggente trafficante di droga noto come Simon Larkin.

Giunta a Boston, Ashburn scopre che Larkin sta eliminando i trafficanti avversari e prendendo possesso delle loro attività. Per scoprire dove si trovi, Ashburn rintraccia uno dei suoi collaboratori, Rojas, che è stato...Leggi di più

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– Ma tu sei veramente convinto che la birra sia la risposta a tutte le domande? | – Birra.

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