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Dialogo dal film Corpi da reato
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Corpi da reato: approfondimenti
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
L'agente speciale dell'FBI Sarah Ashburn è un'eccellente investigatrice che lavora a New York, un po' arrogante, puritana, impettita e non va molto d'accordo con i suoi colleghi di lavoro. Per ottenere una promozione, Ashburn si reca a Boston per scovare uno sfuggente trafficante di droga noto come Simon Larkin.
Giunta a Boston, Ashburn scopre che Larkin sta eliminando i trafficanti avversari e prendendo possesso delle loro attività. Per scoprire dove si trovi, Ashburn rintraccia uno dei suoi collaboratori, Rojas, che è stato...Leggi di più
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