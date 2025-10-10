Aforismi
Citazione dal film Ender's Game di Colonnello Hyrum Graff

In guerra l'unico insegnante é il nemico.

Dal film

Ender's Game
Colonnello Hyrum Graff

Frasi del film Ender's Game Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Gavin Hood Ender's Game su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
In un futuro non molto lontano, la Terra viene attaccata da un'ostile razza aliena chiamata "Formics", che sarebbe arrivata a conquistare l'intero pianeta, se l'impeto non fosse stato sventato dall'eroico Comandante della Flotta Internazionale, Mazer Rackham. Nell'attesa della rivalsa nemica, spetta allo stimatissimo Colonnello Graff rinforzare i presidi, reclutando i migliori ragazzi in tutto il pianeta per designare il prossimo Mazer. Uno in particolare, Ender Wiggin, viene notato per le sue brillanti qualità e convinto ad entrare...

Harrison Ford Harrison Ford
Ben Kingsley Ben Kingsley

