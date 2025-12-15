Citazione dal film L'acchiappasogni di Pete Moore

Pete Moore

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

L'acchiappasogni: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Pete Moore e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nell'immaginaria città di Derry, quattro amici (Jonesy, Beaver, Pete e Henry) di lunga data si ritrovano per l'annuale caccia tra i boschi. I quattro condividono una storia che li ha visti protagonisti da bambini: l'aver salvato un quinto bambino affetto da sindrome di Down di nome Duddits da dei teppisti che lo stavano picchiando e umiliando. Per ricompensa, il piccolo regala loro speciali poteri di tipo telepatico. Le capacità di Duddits non li stupiscono, avendo già intuito dal loro primo incontro che egli è in qualche modo...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi