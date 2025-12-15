Aforismi
Citazione dal film L'acchiappasogni di Pete Moore

Nei film appena una coppia si sveglia la mattina, cominciano subito a toccarsi, sbaciucchiarsi e darci dentro... e mai una volta, una che si alzino a fare la pipì e a lavarsi i denti; cosa che - e non lo dico solo io - è più che necessaria appena svegli.

Dal film

L'acchiappasogni
Pete Moore

L'acchiappasogni: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Pete Moore e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nell'immaginaria città di Derry, quattro amici (Jonesy, Beaver, Pete e Henry) di lunga data si ritrovano per l'annuale caccia tra i boschi. I quattro condividono una storia che li ha visti protagonisti da bambini: l'aver salvato un quinto bambino affetto da sindrome di Down di nome Duddits da dei teppisti che lo stavano picchiando e umiliando. Per ricompensa, il piccolo regala loro speciali poteri di tipo telepatico. Le capacità di Duddits non li stupiscono, avendo già intuito dal loro primo incontro che egli è in qualche modo...

