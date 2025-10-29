Dialogo dal film Hercules

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Hercules: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nell'antica Grecia, dopo aver imprigionato i Titani sotto l'oceano, i sovrani degli dei greci, Zeus e sua moglie Era, hanno un figlio di nome Ercole sul Monte Olimpo.



Mentre gli altri dei sono gioiosi, l'invidioso fratello maggiore di Zeus, Ade, complotta per rovesciarlo e governare l'Olimpo.



Rivolgendosi alle Parche per chiedere aiuto, Ade apprende che in diciotto anni un allineamento planetario gli permetterà di localizzare e liberare i Titani per conquistare l'Olimpo, ma solo se Ercole non interferirà.



Ade così manda i...Leggi di più

