Aforismi
Dialogo dal film Hercules

Panico [dopo che lui e Pena hanno rapito il piccolo Hercules]: L'abbiamo fatta grossa, Zeus ci userà per il tiro a bersaglio!

Pena: Pensa a tenere il bambino, Panico!

Pena e Panico [finendo tra i rami di un albero]: Aaaah!

Panico: Presto, uccidiamo il bambino e facciamola finita, d'accordo?

Pena [dando ad Hercules la pozione che rende mortali]: Ecco qua piccolo: il tuo bibitone greco!

Panico: Guarda qui: sta cambiando! Ora possiamo farlo?

Pena: No, no, no, deve bere tutta la pozione, fino all'ultima goccia!

Anfitrione: Chi c'è?

Pena e Panico [scappando via di corsa]: Aaaaah!

Dal film

Hercules

Hercules: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Hercules:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nell'antica Grecia, dopo aver imprigionato i Titani sotto l'oceano, i sovrani degli dei greci, Zeus e sua moglie Era, hanno un figlio di nome Ercole sul Monte Olimpo.

Mentre gli altri dei sono gioiosi, l'invidioso fratello maggiore di Zeus, Ade, complotta per rovesciarlo e governare l'Olimpo.

Rivolgendosi alle Parche per chiedere aiuto, Ade apprende che in diciotto anni un allineamento planetario gli permetterà di localizzare e liberare i Titani per conquistare l'Olimpo, ma solo se Ercole non interferirà.

Ade così manda i...Leggi di più

