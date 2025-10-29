DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Hercules
Panico [dopo che lui e Pena hanno rapito il piccolo Hercules]: L'abbiamo fatta grossa, Zeus ci userà per il tiro a bersaglio!
Pena: Pensa a tenere il bambino, Panico!
Pena e Panico [finendo tra i rami di un albero]: Aaaah!
Panico: Presto, uccidiamo il bambino e facciamola finita, d'accordo?
Pena [dando ad Hercules la pozione che rende mortali]: Ecco qua piccolo: il tuo bibitone greco!
Panico: Guarda qui: sta cambiando! Ora possiamo farlo?
Pena: No, no, no, deve bere tutta la pozione, fino all'ultima goccia!
Anfitrione: Chi c'è?
Pena e Panico [scappando via di corsa]: Aaaaah!
Hercules: approfondimenti
Breve trama del film
Nell'antica Grecia, dopo aver imprigionato i Titani sotto l'oceano, i sovrani degli dei greci, Zeus e sua moglie Era, hanno un figlio di nome Ercole sul Monte Olimpo.
Mentre gli altri dei sono gioiosi, l'invidioso fratello maggiore di Zeus, Ade, complotta per rovesciarlo e governare l'Olimpo.
Rivolgendosi alle Parche per chiedere aiuto, Ade apprende che in diciotto anni un allineamento planetario gli permetterà di localizzare e liberare i Titani per conquistare l'Olimpo, ma solo se Ercole non interferirà.
