Dune - Parte 2: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Dopo la fuga di Paul Atreides nel deserto di Arrakis insieme a sua madre Lady Jessica e ai Fremen in seguito alla morte del duca Leto Atreides e la riconquista di Dune da parte degli Harkonnen, l'intento del nuovo giovane duca è di tramare la sua vendetta e di organizzare la guerra contro il malvagio barone Vladimir Harkonnen e di conseguenza contro l'Imperatore Shaddam IV della casa Corrino che ha ordito il piano insieme al barone per distruggere casa Atreides.



Paul rafforzerà il suo rapporto con Chani, farà la conoscenza della

