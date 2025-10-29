Aforismi
Dialogo dal film Dune - Parte 2

Lady Jessica: Gli abbiamo dato qualcosa in cui sperare.

Paul Atreides: Non c'è speranza!

Dune - Parte 2

Dune - Parte 2: approfondimenti

Breve trama del film

Dopo la fuga di Paul Atreides nel deserto di Arrakis insieme a sua madre Lady Jessica e ai Fremen in seguito alla morte del duca Leto Atreides e la riconquista di Dune da parte degli Harkonnen, l'intento del nuovo giovane duca è di tramare la sua vendetta e di organizzare la guerra contro il malvagio barone Vladimir Harkonnen e di conseguenza contro l'Imperatore Shaddam IV della casa Corrino che ha ordito il piano insieme al barone per distruggere casa Atreides.

