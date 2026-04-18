Mi chiamo Jerda, e non è con le chiacchiere che uscirai da questa merda.

Citazione dal film Pulp Fiction di Jules Winnfield
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Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
La trama del film si compone di vicende che coinvolgono figure ai margini della società e raramente disposte a rispettare la legge. Il prologo va in scena in una piccola caffetteria situata alla periferia di Los Angeles, lHawtorne Grill, dove Zucchino e Coniglietta, due rapinatori, stanno progettando il prossimo colpo.
Poco dopo ci troviamo a bordo della macchina di Jules Winnfield e Vincent Vega, diretti verso la casa in cui, stando alle informazioni in loro possesso, si trovano gli uomini che hanno rubato al loro capo Marsellus...Leggi di più
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