Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Pulp Fiction di Jules Winnfield

Mi chiamo Jerda, e non è con le chiacchiere che uscirai da questa merda.

Dal film

Pulp Fiction
Jules Winnfield

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Pulp Fiction: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jules Winnfield (ruolo interpretato da Samuel L. Jackson) e scopri di più sul film:

Frasi del film Pulp Fiction Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Quentin Tarantino Pulp Fiction su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
La trama del film si compone di vicende che coinvolgono figure ai margini della società e raramente disposte a rispettare la legge. Il prologo va in scena in una piccola caffetteria situata alla periferia di Los Angeles, lHawtorne Grill, dove Zucchino e Coniglietta, due rapinatori, stanno progettando il prossimo colpo.

Poco dopo ci troviamo a bordo della macchina di Jules Winnfield e Vincent Vega, diretti verso la casa in cui, stando alle informazioni in loro possesso, si trovano gli uomini che hanno rubato al loro capo Marsellus...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Christopher Walken Christopher Walken
Tim Roth Tim Roth
Uma Thurman Uma Thurman
Harvey Keitel Harvey Keitel
Steve Buscemi Steve Buscemi
Quentin Tarantino Quentin Tarantino
Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson
Bruce Willis Bruce Willis
John Travolta John Travolta

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile, decisamente lontana. Tuttavia c'è, e non è né ostile e né ribelle. Se la si chiama con la parola giusta,...

Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile, decisamente lontana. Tuttavia c'è, e non è né ostile e né ribelle. Se la si chiama con la parola giusta, con il suo giusto nome, essa arriva. Questa è l'essenza dell'incantesimo, che non crea, bensì chiama.

Franz Kafka

Franz Kafka

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail