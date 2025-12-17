Dialogo dal film Kill Bill vol. 2

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Kill Bill vol. 2: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Kill Bill vol. 2:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Riassunto

" Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. Ma ne devo uccidere ancora una. Lultima. Quella da cui sto andando ora: la sola rimasta in vita. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò BILL. "



Capitolo 6: Massacro ai Due Pini

Dopo che Bill ha compiuto, insieme con la sua D.V.A.S. (Deadly Viper Assassination Squad  in italiano Squadra Assassina Vipere Mortali  organizzazione criminale di assassini professionisti) un massacro allinterno della cappella nuziale dei Due Pini, la letale Sposa, rimasta quasi...Leggi di più

