DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Kill Bill vol. 2
Commenta
Kill Bill vol. 2: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Kill Bill vol. 2:
Frasi del film Kill Bill vol. 2 Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Quentin Tarantino Kill Bill vol. 2 su Amazon
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
Riassunto
" Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. Ma ne devo uccidere ancora una. Lultima. Quella da cui sto andando ora: la sola rimasta in vita. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò BILL. "
Capitolo 6: Massacro ai Due Pini
Dopo che Bill ha compiuto, insieme con la sua D.V.A.S. (Deadly Viper Assassination Squad in italiano Squadra Assassina Vipere Mortali organizzazione criminale di assassini professionisti) un massacro allinterno della cappella nuziale dei Due Pini, la letale Sposa, rimasta quasi...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film