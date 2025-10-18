Dialogo dal film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re
Faramir: Dove sta la mia lealtà se non qui? Questa è la città degli uomini di Numenor... Sarò lieto di dare la mia vita per difendere la sua bellezza, il suo ricordo... la sua saggezza!
Gandalf: Tuo padre ti vuole bene Faramir; se ne ricorderà prima della fine!
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
Un flashback ci porta a conoscere il passato di Gollum: Smeagol e Deagol, due piccoli Hobbit, stanno pescando. Allamo di Deagol, si aggancia un pesce imponente, che butta lo Hobbit in acqua. Lo sfortunato pescatore, mentre il pesce fugge con lesca, è attirato da uno strano bagliore sul fondo: si tratta dellUnico Anello. Deagol lo raccoglie e torna a riva: non appena Smeagol lo vede, desidera immediatamente entrarne in possesso. I due si scontrano in una sfida che porta alla morte di Deagol. Smeagol, invece, diventato Portatore...Leggi di più
