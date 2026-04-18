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Citazione dal film Fantozzi di Voce Narrante

Verso il dodicesimo del primo tempo cominciano i primi drammatici sintomi di collassi cardiocircolatori. E implacabilmente si presenta sul campo di gioco il "nuvolone da impiegati". Ogni impiegato ha la sua nuvola personale, sono nuvole maligne che stanno in agguato anche quattordici mesi, ma quando vedono che il loro uomo è in ferie o in vacanza gli piombano sulla testa scaricandogli addosso tonnellate di pioggia fitta e gelata.
[Durante la partita tra scapoli e ammogliati]

Dal film

Fantozzi
Voce Narrante

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film inizia con una telefonata della signora Pina Fantozzi, che chiama la Megaditta Italpetrolcemetermotessilfarmometalchimica, in cui il Ragionier Ugo Fantozzi "presta tragicamente servizio", poiché non ha notizie del marito da ben diciotto giorni. Si scoprirà, a seguito di ricerche non certo scrupolose, che egli era stato murato vivo nei vecchi gabinetti dell'azienda, murati per i lavori di costruzione dei nuovi ascensori. Il ragioniere viene così tratto in salvo (anche se un muratore gli dà una martellata in testa) e ritorna...Leggi di più

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Alda Merini

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