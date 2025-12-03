[Guidando la Ferrari] Tieniti forte, Charlie: ci dev'essere un'altra marcia qui!

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Scent of a Woman - Profumo di donna di Frank Slade
Frank Slade
Commenta
Scent of a Woman - Profumo di donna: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Frank Slade e scopri di più sul film:
Frasi del film Scent of a Woman - Profumo di donna Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Martin Brest Scent of a Woman - Profumo di donna su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Charlie Simms è studente presso una prestigiosa scuola del New England, pur non provenendo da una famiglia agiata come la maggior parte dei suoi compagni. Per pagarsi il viaggio in aereo che gli avrebbe permesso di tornare dalla sua famiglia per Natale, Charlie accetta un lavoro temporaneo durante il week-end del Ringraziamento per fare da accompagnatore a Frank Slade, un tenente colonnello in pensione cieco, dal carattere scorbutico e dedito al bere.
Charlie e George Willis, Jr., un altro studente, assistono alla preparazione di...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film