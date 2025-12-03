Aforismi
Citazione dal film Scent of a Woman - Profumo di donna di Frank Slade

[Guidando la Ferrari] Tieniti forte, Charlie: ci dev'essere un'altra marcia qui!

Dal film

Scent of a Woman - Profumo di donna
Frank Slade

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Charlie Simms è studente presso una prestigiosa scuola del New England, pur non provenendo da una famiglia agiata come la maggior parte dei suoi compagni. Per pagarsi il viaggio in aereo che gli avrebbe permesso di tornare dalla sua famiglia per Natale, Charlie accetta un lavoro temporaneo durante il week-end del Ringraziamento per fare da accompagnatore a Frank Slade, un tenente colonnello in pensione cieco, dal carattere scorbutico e dedito al bere.

Charlie e George Willis, Jr., un altro studente, assistono alla preparazione di...

Non apparteniamo ad alcuno se non al punto d'oro di quella lampada a noi sconosciuta, a noi inaccessibile, che tiene desti il coraggio e il silenzio.

René Char

Solo coloro che tentano l'assurdo raggiungeranno l'impossibile.

