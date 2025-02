La tua mancanza di fiducia in noi è quasi un insulto.

Jacob

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi, citazioni e aforismi sulla mancanza

Commenta

The Twilight Saga: New Moon: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jacob e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Bella Swan partecipa ad una festa per il suo diciottesimo compleanno organizzata in casa della famiglia di Edward Cullen, il vampiro eternamente diciassettenne di cui si è innamorata. Aprendo un regalo si ferisce accidentalmente con la carta del pacco scatenando la reazione violenta di uno dei membri della famiglia Cullen, Jasper che essendo l'ultimo arrivato nel clan non riesce a controllare la sua sete di sangue come gli altri che invece hanno scelto di non nutrirsi di esseri umani. Edward protegge Bella evitando il peggio ma dopo...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi