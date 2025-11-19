Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Scary Movie 3 di George

Non sputo su mia nonna, non sparo sulla folla, sono soltanto un bianco, che suda come un nero, e rappa come un razzo, attaccati a 'sto c.! [Nella battaglia rap]

Dal film

Scary Movie 3
George

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Scary Movie 3: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a George e scopri di più sul film:

Frasi del film Scary Movie 3 Trama e dati sul film Locandina e poster Film di David Zucker Scary Movie 3 su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Due ragazze stanno facendo un pigiama party quando una confessa all'altra di aver visto una videocassetta inquietante la settimana prima e subito dopo di aver ricevuto una chiamata in cui le veniva annunciata la morte entro sette giorni. Distratte dal telefono che suona, le due interrompono il discorso. Una volta che la padrona di casa torna in camera trova l'amica morta e viene uccisa a sua volta.

Una giovane giornalista, Cindy Campbell, per fare carriera si butta alla ricerca di un grosso scoop. L'occasione le si palesa quando...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Charlie Sheen Charlie Sheen
Jenny McCarthy Jenny McCarthy
Pamela Anderson Pamela Anderson

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Se non ti perdi, non trovi strade nuove.

Fabio Volo

Fabio Volo

La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.

La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.

Buddha

Buddha

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail