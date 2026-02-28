Aforismi
Citazione dal film Harry Potter e la pietra filosofale di Ron Weasley

Non gli ho guardato le zampe! Ero un tantino preoccupato per le teste! O forse tu non le hai notate! Erano TRE!

Dal film

Harry Potter e la pietra filosofale
Ron Weasley

Harry Potter e la pietra filosofale: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Ron Weasley e scopri di più sul film:

Frasi del film Harry Potter e la pietra filosofale

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Harry Potter, orfano dei genitori James Potter e Lily Evans, viene lasciato dai professori della scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Albus Silente (si scoprirà poi essere anche il Preside di suddetta scuola) e Minerva McGranitt, e dal loro guardiacaccia, Rubeus Hagrid, davanti alla dimora degli zii materni, i Dursley, Vernon e Petunia, che vivono col figlio Dudley a Privet Drive.

Il bambino cresce in un clima ostile e viene trattato dai parenti come un estraneo, proprio per le sue origini e per l'odio e l'invidia che zia...Leggi di più

Meglio avere un cuore senza parole che dire parole senza cuore.

