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Dialogo dal film Il marchese del Grillo

Commissario: Bravi, bravi... signor Marchese ma che ce fa lei in mezzo a tutta sta canaglia?

Marchese del Grillo: [rivolto al bargello] Hai visto, mo so' cazzi tua!

Dal film

Il marchese del Grillo

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nella Roma papalina del 1809 il marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell'ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria.

Il suo principale passatempo, che lo rende famoso in tutta la città e alla sua diretta servitù, è costituito da innumerevoli scherzi e beffe dei quali risulta spesso vittima la sua...Leggi di più

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Ognuno sta solo sul cuor della terra | trafitto da un raggio di sole: | ed è subito sera.

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Salvatore Quasimodo

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