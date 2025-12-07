Citazione dal film Z la formica di Z

Z

Z la formica: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Z (ruolo interpretato da Woody Allen) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Z è una formica operaia, nevrotica e insoddisfatta. Con altri milioni di formiche collabora alla costruzione di un nuovo formicaio, ma non trova in questo annullamento collettivo la realizzazione per se stesso che cerca.



Una sera incontra a un bar una conturbante formica femmina, di cui si invaghisce. Questa è la principessa Bala, erede al trono e futura formica regina. Per riuscire a colpire la sua attenzione Z si sostituisce all'amico Weaver, formica soldato, per partecipare alla sfilata delle armate del formicaio.



Nel...Leggi di più

