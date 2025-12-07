Aforismi
Citazione dal film Z la formica di Z

Ecco qui la tipica storia "Lui incontra lei, lui ama lei, lui cambia ordine sociale di base". Perciò che altro posso dirvi? Abbiamo ricostruito la colonia; è ancora più bella di prima, sapete, perché ora c'è una grandissima piscina al coperto. Bala e io incidentalmente stiamo pensando di mettere su famiglia. Insomma, solo qualche figlio, forse un milione o due, tanto per cominciare. E io, io sono in cura da un nuovo analista, favoloso, assolutamente favoloso; mi sta mettendo in contatto con la mia larva interiore, il che mi aiuta moltissimo. Insomma, finalmente sento di aver trovato il mio posto. E sapete una cosa? È proprio dove ho cominciato, ma la differenza è che questa volta l'ho scelto io. [alla fine del film]

Dal film

Z la formica
Z

Z la formica: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Z (ruolo interpretato da Woody Allen) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Z è una formica operaia, nevrotica e insoddisfatta. Con altri milioni di formiche collabora alla costruzione di un nuovo formicaio, ma non trova in questo annullamento collettivo la realizzazione per se stesso che cerca.

Una sera incontra a un bar una conturbante formica femmina, di cui si invaghisce. Questa è la principessa Bala, erede al trono e futura formica regina. Per riuscire a colpire la sua attenzione Z si sostituisce all'amico Weaver, formica soldato, per partecipare alla sfilata delle armate del formicaio.

Nel...

