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Citazione dal film Troy di Ulisse

[Ad Achille, riferendosi ad Agamennone] In guerra i giovani muoiono e i vecchi parlano. Lo sai questo... non badare a lui!

Dal film

Troy
Ulisse

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Circa nel 1200 a.C., Agamennone, è re di tutte le città-stato della Grecia. Solo la potente città di Troia, conosciuta per le sue potenti mura difensive erette dagli dei, è rimasta inviolata. Il film inizia con una lotta imminente fra l'esercito di Micene guidato da Agamennone e l'esercito della Tessaglia guidato da Triopa, schierati luno contro laltro in una piana. Per risparmiare la vita dei propri uomini, i due re mettono in campo rispettivamente i loro migliori guerrieri. Contro l'enorme campione tessalico Boagrius, Agamennone...Leggi di più

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Se la vita può toglierti una persona che non avresti mai immaginato di perdere, ti può anche dare chi non avresti mai sognato di avere.

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‐ Anonimo ‐

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