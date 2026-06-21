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Citazione dal film Batman Begins di Spaventapasseri

Siete in trappola! Non c'è niente di cui avere paura... tranne la paura stessa!

Dal film

Batman Begins
Spaventapasseri

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Lo statunitense Bruce Wayne, taciturno e scontroso, è rinchiuso in una prigione del Bhutan, in Asia meridionale. L'uomo, che appare come un vagabondo, è in realtà un multimiliardario, rimasto orfano da piccolo a causa di una rapina finita in tragedia, effettuata da un balordo di nome Joe Chill. Un giorno viene visitato in cella da Henri Ducard, un uomo misterioso che afferma di potergli dare la giustizia che cerca, dicendo che la troverà una volta recuperato un fiore particolare, che cresce sulle pendici di una montagna. Rilasciato,...Leggi di più

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