Citazione dal film Batman - il ritorno di Pinguino
Io ero il loro primogenito. E loro mi hanno tolto il diritto di esserlo... Ma è nell'umana natura temere... l'inconsueto. Può darsi che quando stringevo il mio, il mio sonaglino di tiffany, con la mia lucida nera pinna, invece che con 5 paffuti ditini... rabbrividissero... Ma io li ho perdonati. [parlando dei suoi genitori]
Pinguino
Batman - il ritorno: approfondimenti
Breve trama del film
[da Wikipedia]
In un preambolo, ambientato nel periodo natalizio, vediamo gli aristocratici coniugi Tucker ed Ester Cobblepot concepire il loro primogenito, che si rivela orribilmente deforme e violento. Temendo che i membri dell'alta società di Gotham City non approvassero il loro mostruoso figlio, Tucker e Ester lo rinchiudono in una culla sigillata e lo gettano nelle acque di un fiume con la speranza che muoia a causa del gelo. Invece, lentamente, la corrente conduce il neonato in una comunità sotterranea di pinguini, ultimi superstiti della...Leggi di più
