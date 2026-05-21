E voi chi minchia siete?

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Citazione dal film La leggenda di Al, John e Jack di Al
Al
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La leggenda di Al, John e Jack: approfondimenti
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
New York, 1959. Al, John e Jack stanno vedendo un film in macchina ad un drive-in. Tra gli altri spettatori c'è anche un pericoloso boss della mafia, Sam Genovese. Egli sta per uccidere un uomo, quando all'improvviso gli va di traverso un pezzo di pollo. Rischia la morte per soffocamento, fino a che l'uomo che stava per essere ucciso, gli salva la vita. Genovese, tutto soddisfatto, decide di risparmiarlo. Al, incaricato da John, va a registrare tutto quanto, ma nel momento in cui i tre, seduti in macchina, devono sentire quanto...Leggi di più
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