Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film La leggenda di Al, John e Jack di Al

E voi chi minchia siete?

Dal film

La leggenda di Al, John e Jack
Al

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

La leggenda di Al, John e Jack: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Al e scopri di più sul film:

Frasi del film La leggenda di Al, John e Jack Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Aldo Giovanni & Giacomo Film di Massimo Venier La leggenda di Al, John e Jack su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
New York, 1959. Al, John e Jack stanno vedendo un film in macchina ad un drive-in. Tra gli altri spettatori c'è anche un pericoloso boss della mafia, Sam Genovese. Egli sta per uccidere un uomo, quando all'improvviso gli va di traverso un pezzo di pollo. Rischia la morte per soffocamento, fino a che l'uomo che stava per essere ucciso, gli salva la vita. Genovese, tutto soddisfatto, decide di risparmiarlo. Al, incaricato da John, va a registrare tutto quanto, ma nel momento in cui i tre, seduti in macchina, devono sentire quanto...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Giovanni Storti Giovanni Storti
Giacomo Poretti Giacomo Poretti
Aldo Baglio Aldo Baglio

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Tutto ciò che ami probabilmente andrà perduto, ma alla fine l'amore tornerà in un altro modo.

Franz Kafka

Franz Kafka

Oltre alla conversazione delle donne, sono i sogni che trattengono il mondo nella sua orbita.

Oltre alla conversazione delle donne, sono i sogni che trattengono il mondo nella sua orbita.

José Saramago

José Saramago

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail