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Frasi del film La leggenda di Al, John e Jack

Frasi e dialoghi dal film

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Facciamo le valigie e scappiamo in uno di quei posti dove il giorno stai al sole e la sera ti ubriachi e fai l'amore.

Facciamo le valigie e scappiamo in uno di quei posti dove il giorno stai al sole e la sera ti ubriachi e fai l'amore.

‐ Anonimo ‐

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