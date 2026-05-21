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Frasi del film La leggenda di Al, John e Jack
- Jack : Ma quant'è bella la mafia!
- John: Non possiamo entrare dalla porta perché davanti alla porta ci sono Tom Schiena di Legno e Sam Mani di Merda, hai capito?
Al: Scommetto che quello che gli cadono le cose è Mani di Merda?!
Jack: No, quello è Tom, Schiena di Legno, per quello non si può chinare.
Al: E perché a quell'altro lo chiamano Sam Mani di Merda?
Jack: Che c'entra? Quello è perché ci puzzano le mani.
- John: E vabbè va', oggi mi sento di buon umore. Frankie, se risponderai a una domandina facile facile, te ne torni a casa dai tuoi bambini, eh?
Frankie: Grazie Johnny, ti dico tutto quello che vuoi sapere.
John: Ecco, allora dimmi: qual è la capitale della Birmania?
Frankie: [Stupito] Ma... Come... La...
John: La capitale della Birmania, Frankie!
Frankie: Ragazzi, ma perché fate così, come faccio a sapere la capitale della Birmania?
John: Ahi, ahi, ahi, che peccato, che peccato, che peccato, Frankie! Tra l'altro potevi dire una cosa qualsiasi che a noi andava bene, chi minchia la sa la capitale della Birmania, Frankie?!
- John: Taci Jack, taci e basta! Non ne posso più quando parli! Adesso andiamo a prendere questa vecchia, la portiamo in giro per la città, la facciamo divertire, siamo gentili, siamo deferenti, la portiamo da Tiffany, la portiamo a prendere il tè con le cassatelle, eh? e poi la riportiamo a casa. E alle 5 p.m. cascasse il mondo saremo davanti allo stardust, ok?!
Jack: Johnny mi hai convinto, andiamoci a pigliare sta minchia di vecchia.
John: Allora siamo gentili, non diciamo parolacce, non diciamo volgarità e soprattutto non diciamo vecchia! ok Jack? ok?
Al: ...e allora andiamo a prendere questa teenagers.
- Boss Sam Genovese : Quattro e tre otto... che botta di culo! [Dopo aver lanciato i dadi]
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- Jack : Smarties contro Anfetamine!
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 32 • Pagina: 1 di 4
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