Dialogo dal film Edward mani di forbice
Kim anziana [raccontando alla nipote la storia di Edward]: Lei non lo vide mai più, dopo quella notte.
Nipote di Kim: E tu, nonna, come lo sai?
Kim anziana: Perché io ero là.
Nipote di Kim: Potevi andare lassù, potresti ancora. Perché non vai?
Kim anziana: No, tesoro mio. Ora sono diventata vecchia, preferisco che lui mi ricordi com'ero una volta.
Nipote di Kim: Come fai a sapere che lui è ancora vivo?
Kim anziana: Non lo so, non ne sono sicura, ma io credo che lo sia. Vedi, prima che lui venisse in questa città la neve non era mai caduta, ma dopo il suo arrivo è caduta. Se ora lui non fosse lassù, non credo che nevicherebbe così. A volte può vedermi ancora ballare tra quei fiocchi.
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Una notte, un'anziana signora racconta alla nipotina la storia che spiega l'origine della neve come fiaba della buonanotte. Racconta così le vicende di un ragazzo chiamato "Edward", che possedeva delle forbici al posto delle mani, perché egli era in realtà un essere umano artificiale creato da un inventore, che morì per un infarto prima che potesse "completarlo".
Molti anni dopo la creazione di Edward, la rappresentante dei cosmetici Avon Peggy Boggs visita la villa gotica localizzata in cima alla collina della città, dove trova...
