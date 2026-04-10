Uno è lieto di poter servire.[ricorrente]

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film L'uomo bicentenario di Andrew
Andrew
Commenta
L'uomo bicentenario: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Andrew e scopri di più sul film:
Frasi del film L'uomo bicentenario Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Chris Columbus L'uomo bicentenario su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film ripercorre l'esistenza di Andrew Martin, uno dei primi prototipi di robot positronico (modello NDR-114, da cui il nome "Andrew"), acquistato dalla famiglia Martin nell'aprile del 2005 come robot di servizio. Nonostante l'iniziale diffidenza della signora Martin e l'aperta ostilità della figlia maggiore, il robot viene lentamente accettato dalla famiglia, ed in particolare dalla figlia più piccola (Piccola Miss), con la quale stringe un legame molto forte.
Andrew dimostra ben presto di possedere emozioni e reazioni del...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film