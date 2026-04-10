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Citazione dal film L'uomo bicentenario di Andrew

Uno è lieto di poter servire.[ricorrente]

Dal film

L'uomo bicentenario
Andrew

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film ripercorre l'esistenza di Andrew Martin, uno dei primi prototipi di robot positronico (modello NDR-114, da cui il nome "Andrew"), acquistato dalla famiglia Martin nell'aprile del 2005 come robot di servizio. Nonostante l'iniziale diffidenza della signora Martin e l'aperta ostilità della figlia maggiore, il robot viene lentamente accettato dalla famiglia, ed in particolare dalla figlia più piccola (Piccola Miss), con la quale stringe un legame molto forte.

Andrew dimostra ben presto di possedere emozioni e reazioni del...Leggi di più

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