Aforismi
Citazione dal film Il curioso caso di Benjamin Button di Capitano Mike Clark

Uno si può incazzare quando le cose vanno così. Si può bestemmiare, maledire il destino, ma quando arriva la fine non resta che mollare.

Dal film

Il curioso caso di Benjamin Button
Capitano Mike Clark

Questa frase è presente in:

Il curioso caso di Benjamin Button: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Capitano Mike Clark e scopri di più sul film:

Breve trama del film

da Cultura.biografieonline.it
La storia viene raccontata attraverso un flashback: Daisy, ricoverata in una camera d'ospedale, racconta alla figlia Caroline i fatti risalenti a molti anni prima.

New Orleans, 1918. Thomas Button è un ricco uomo d'affari e produttore di bottoni. L'ultimo giorno della prima guerra mondiale sua moglie muore, dando alla luce un bimbo con la salute di un novantenne: artrosi, cartilagini ossificate, cataratta, sordità, affliggono il povero infante. Button, afflitto, abbandona il bambino sulle scale di una casa di riposo, dove viene...Leggi di più

