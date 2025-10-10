Citazione dal film Il valzer del pesce freccia di Axel

Axel

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi su New York

Frasi sul nuoto

Commenta

Il valzer del pesce freccia: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Axel e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Axel Blackmar, tenero, innocente, malinconico e buffo è un ragazzo che, dopo la morte dei genitori, si è trasferito a New York dove lavora al dipartimento per la pesca e la caccia. In occasione del matrimonio di suo zio Leo, Axel torna in Arizona per fare da testimone alle nozze.



Inizialmente ansioso di ritornare a New York, il ragazzo cambia idea nel momento in cui incontra Elaine, una stravagante vedova che ha ucciso suo marito e che vive con la giovane e nevrotica figlia Grace. Axel si trova diviso tra i diversi desideri di...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi