Aforismi
Citazione dal film Il valzer del pesce freccia di Axel

È come essere il dio dei pesci. Davvero non ho mai sentito un pesce mentire. Non ho mai visto un pesce nuotare nella merda come fanno gli esseri umani: è per questo che mi piace il mio lavoro. E mi piace anche New York. Non perché mia madre diceva che New York è uno degli otto punti più magnetici del mondo, ma perché qui puoi vedere tutti, senza essere visto da nessuno.

Dal film

Il valzer del pesce freccia
Axel

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Axel Blackmar, tenero, innocente, malinconico e buffo è un ragazzo che, dopo la morte dei genitori, si è trasferito a New York dove lavora al dipartimento per la pesca e la caccia. In occasione del matrimonio di suo zio Leo, Axel torna in Arizona per fare da testimone alle nozze.

Inizialmente ansioso di ritornare a New York, il ragazzo cambia idea nel momento in cui incontra Elaine, una stravagante vedova che ha ucciso suo marito e che vive con la giovane e nevrotica figlia Grace. Axel si trova diviso tra i diversi desideri di...Leggi di più

