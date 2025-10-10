DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Il valzer del pesce freccia di Axel
È come essere il dio dei pesci. Davvero non ho mai sentito un pesce mentire. Non ho mai visto un pesce nuotare nella merda come fanno gli esseri umani: è per questo che mi piace il mio lavoro. E mi piace anche New York. Non perché mia madre diceva che New York è uno degli otto punti più magnetici del mondo, ma perché qui puoi vedere tutti, senza essere visto da nessuno.
Axel
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Il valzer del pesce freccia: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Axel e scopri di più sul film:
Frasi del film Il valzer del pesce freccia Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Emir Kusturica Il valzer del pesce freccia su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Axel Blackmar, tenero, innocente, malinconico e buffo è un ragazzo che, dopo la morte dei genitori, si è trasferito a New York dove lavora al dipartimento per la pesca e la caccia. In occasione del matrimonio di suo zio Leo, Axel torna in Arizona per fare da testimone alle nozze.
Inizialmente ansioso di ritornare a New York, il ragazzo cambia idea nel momento in cui incontra Elaine, una stravagante vedova che ha ucciso suo marito e che vive con la giovane e nevrotica figlia Grace. Axel si trova diviso tra i diversi desideri di...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film