Ma che ti è preso ultimamente!? Per la miseria, conservati un po' di pazzia per la menopausa!

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Misterioso omicidio a Manhattan di Larry Lipton
Larry Lipton
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Misterioso omicidio a Manhattan: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Larry Lipton (ruolo interpretato da Woody Allen) e scopri di più sul film:
Frasi del film Misterioso omicidio a Manhattan Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Woody Allen Misterioso omicidio a Manhattan su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
L'agente editoriale Larry Lipton e sua moglie Carol (Woody Allen e Diane Keaton) fanno casuale conoscenza in ascensore con i loro vicini di appartamento, Paul e Lillian House (Jerry Adler e Lynn Cohen), una benestante coppia di mezza età, senza figli. La sera successiva, rientrando nel loro appartamento, i Lipton scoprono che Lillian House è appena deceduta in casa, apparentemente colpita da un infarto.
Nei giorni seguenti Carol, ripensando a diversi particolari notati durante la serata dagli House e nella successiva visita di...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film