Aforismi
Citazione dal film Misterioso omicidio a Manhattan di Larry Lipton

Ma che ti è preso ultimamente!? Per la miseria, conservati un po' di pazzia per la menopausa!

Dal film

Misterioso omicidio a Manhattan
Larry Lipton

Breve trama del film

[da Wikipedia]
L'agente editoriale Larry Lipton e sua moglie Carol (Woody Allen e Diane Keaton) fanno casuale conoscenza in ascensore con i loro vicini di appartamento, Paul e Lillian House (Jerry Adler e Lynn Cohen), una benestante coppia di mezza età, senza figli. La sera successiva, rientrando nel loro appartamento, i Lipton scoprono che Lillian House è appena deceduta in casa, apparentemente colpita da un infarto.

Nei giorni seguenti Carol, ripensando a diversi particolari notati durante la serata dagli House e nella successiva visita di...Leggi di più

