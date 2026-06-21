Dialogo dal film Sherlock Holmes - Gioco di ombre

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Sherlock Holmes - Gioco di ombre: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

È il 1891 e quando Sherlock Holmes si impossessa di un pacco sottraendolo a Irene Adler, si rende conto che dietro alla sequenza di attentati anarchici che hanno insanguinato l'Europa negli ultimi mesi ci sarebbe il suo storico avversario: il professor James Moriarty, che persegue un geniale e oscuro piano, di cui la stessa Irene è una pedina inconsapevole. La donna, che gode della massima stima da parte del detective grazie alle sue capacità cognitive, sarà poco dopo assassinata proprio da Moriarty, che la giudica...Leggi di più

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Trailer del film Sherlock Holmes - Gioco di ombre

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