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Dialogo dal film Sherlock Holmes - Gioco di ombre
[Holmes, per mettere in salvo Mary, la getta giù da un treno in corsa facendola precipitare in un fiume. Il fratello di lui, Mycroft, la recupera a bordo di una barca]
Mycroft: Da questa parte, signora! E ritengo di dovermi congratulare con lei, signora Watson. Io sono l'altro Holmes.
Mary: Ce n'è anche un altro!? Oh magnifico! La mia prima notte promette bene!
Mycroft: Da questa parte, signora! E ritengo di dovermi congratulare con lei, signora Watson. Io sono l'altro Holmes.
Mary: Ce n'è anche un altro!? Oh magnifico! La mia prima notte promette bene!
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Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
È il 1891 e quando Sherlock Holmes si impossessa di un pacco sottraendolo a Irene Adler, si rende conto che dietro alla sequenza di attentati anarchici che hanno insanguinato l'Europa negli ultimi mesi ci sarebbe il suo storico avversario: il professor James Moriarty, che persegue un geniale e oscuro piano, di cui la stessa Irene è una pedina inconsapevole. La donna, che gode della massima stima da parte del detective grazie alle sue capacità cognitive, sarà poco dopo assassinata proprio da Moriarty, che la giudica...Leggi di più
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