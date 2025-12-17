Aforismi
Citazione dal film Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda di Broly

E così sarei un mostro? Ti sbagli... io sono il demonio!

Dal film

Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda
Broly

Questa frase è presente in:

Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Broly e scopri di più sul film:

Frasi del film Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Shigeyasu Yamauchi Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
La trama si sviluppa durante i dieci giorni concessi da Cell per allenarsi in vista del Cell game. Re Kaioh del Nord contatta Goku per informarlo della distruzione della galassia del sud, avvenuta per mano di un Super Saiyan, chiedendogli di trovarlo ed ucciderlo in quanto minaccia anche per il resto dell'universo. Nel frattempo gli altri guerrieri protagonisti, che stanno effettuando un picnic, assistono all'atterraggio di una enorme astronave da cui escono numerosi guerrieri guidati dal saiyan Paragas. Paragas chiede a Vegeta di...Leggi di più

