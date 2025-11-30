Aforismi
Citazione dal film Harry Potter e il calice di fuoco di Prof. McGranitt

Il Ballo del Ceppo è una tradizione del Torneo Tremaghi sin da quando ha avuto inizio. La sera della vigilia di Natale, noi e i nostri ospiti ci riuniremo nella Sala Grande per una serata di ben educate frivolezze!

Dal film

Harry Potter e il calice di fuoco
Prof. McGranitt

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Harry Potter ha una visione stranamente realistica in cui vede Lord Voldemort debole, con sembianze semi-umane, Codaliscia alias Peter Minus, fuggito l'anno prima, e un uomo sconosciuto (che si rivelerá essere Barty Crouch jr.) a cui Voldemort assegna il compito di catturare il giovane ragazzo.

Invitato alla Tana dall'amico Ron Weasley, Harry assiste successivamente alla emozionante finale della Coppa del Mondo di Quidditch tra Irlanda e Bulgaria, assieme ad Hermione Granger, alla famiglia Weasley (eccetto Molly), Cedric Diggory e...Leggi di più

