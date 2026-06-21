Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Harry Potter e il calice di fuoco

Silente: Inviate un gufo ad Azkaban, scopriranno che gli manca un prigioniero.

Barty Crouch Jr: Là mi accoglieranno come un eroe!

Silente: Forse. Io non ho mai avuto molto tempo per gli eroi.

Dal film

Harry Potter e il calice di fuoco

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Harry Potter e il calice di fuoco: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Harry Potter e il calice di fuoco:

Frasi del film Harry Potter e il calice di fuoco Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Mike Newell Harry Potter e il calice di fuoco su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Harry Potter ha una visione stranamente realistica in cui vede Lord Voldemort debole, con sembianze semi-umane, Codaliscia alias Peter Minus, fuggito l'anno prima, e un uomo sconosciuto (che si rivelerá essere Barty Crouch jr.) a cui Voldemort assegna il compito di catturare il giovane ragazzo.

Invitato alla Tana dall'amico Ron Weasley, Harry assiste successivamente alla emozionante finale della Coppa del Mondo di Quidditch tra Irlanda e Bulgaria, assieme ad Hermione Granger, alla famiglia Weasley (eccetto Molly), Cedric Diggory e...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe
Gary Oldman Gary Oldman
Emma Watson Emma Watson
Robert Pattinson Robert Pattinson
Ralph Fiennes Ralph Fiennes
Maggie Smith Maggie Smith

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Lavoro è vita, e senza quello esiste solo paura e insicurezza.

John Lennon

John Lennon

Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di ciò che "poteva essere". | Non poteva essere nient'altro. Altrimenti lo sarebbe stato.

Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di ciò che "poteva essere". Non poteva essere nient'altro. Altrimenti lo sarebbe stato.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail