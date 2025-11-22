I piloti sono detenuti e le regole semplici: non ci sono regole.

Hennessey

Death Race: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Hennessey e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nel 2012 tutte le nazioni vanno in crisi. Disoccupazione e criminalità salgono ai massimi livelli. Il sistema carcerario collassa, e il governo USA lo affida a delle corporazioni private, che tentano di ricavarne il massimo profitto trasmettendo via web a pagamento delle gare mortali tra carcerati. La più famosa è la Death Race, consistente in una gara a bordo di auto corazzate, modificate per trasportare armi di vario tipo che si attivano tramite l'uso di tre specifiche pedane (in un sistema molto simile ai videogiochi). Il più...Leggi di più

