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Citazione dal film Blade II di Reinhardt
Reinhardt
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Praga. Un uomo di nome Jared Nomak si reca in una banca del sangue per vendere il proprio sangue, ma viene portato in una stanza in cui si ritrova circondato da vampiri. Invece di esserne vittima, reagisce con violenza massacrandoli e cibandosene.
Nel frattempo Blade va alla ricerca del suo mentore Abraham Whistler, trasformato in vampiro e tenuto prigioniero dai suoi simili. Una volta salvato il vecchio, i due ritornano nel nascondiglio dove ad attenderli c'è un nuovo componente della squadra, Scud, esperto in armi e tecnologia....Leggi di più
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