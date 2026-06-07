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Citazione dal film Blade II di Reinhardt

Come disse mio padre prima di uccidere mia madre, se vuoi una cosa fatta bene, devi fartela da solo.

Dal film

Blade II
Reinhardt

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Praga. Un uomo di nome Jared Nomak si reca in una banca del sangue per vendere il proprio sangue, ma viene portato in una stanza in cui si ritrova circondato da vampiri. Invece di esserne vittima, reagisce con violenza massacrandoli e cibandosene.

Nel frattempo Blade va alla ricerca del suo mentore Abraham Whistler, trasformato in vampiro e tenuto prigioniero dai suoi simili. Una volta salvato il vecchio, i due ritornano nel nascondiglio dove ad attenderli c'è un nuovo componente della squadra, Scud, esperto in armi e tecnologia....Leggi di più

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Ognuno di noi ha una parte speciale che mostra solo alle persone giuste.

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‐ Anonimo ‐

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