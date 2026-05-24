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Citazione dal film Spider-Man 3 di Peter Parker

Qualunque cosa dobbiamo affrontare, qualunque siano le nostre lotte interiori abbiamo sempre una scelta. Me l'ha insegnato il mio amico Harry. Lui scelse la parte migliore di sé... Sono le nostre scelte che fanno di noi quelli che siamo... e abbiamo sempre la possibilità di fare la scelta giusta.

Dal film

Spider-Man 3
Peter Parker

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Peter Parker sta vivendo il periodo più felice della sua vita: è finalmente riuscito a trovare un equilibrio tra l'amore che prova per Mary Jane Watson e i suoi doveri da supereroe Spider-Man, e questo giova a tutte le sue attività. È infatti il primo del corso di fisica del professor Connors e il lavoro di fotografo freelance per il Daily Bugle gli va a gonfie vele. Anche la carriera di Mary Jane sembra procedere bene, perché esordisce come protagonista in un musical a Broadway. Allo spettacolo assiste anche Harry Osborn, ex-amico...Leggi di più

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Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

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Massimo Gramellini

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