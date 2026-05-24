Citazione dal film Spider-Man 3 di Peter Parker

Peter Parker

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Spider-Man 3: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Peter Parker sta vivendo il periodo più felice della sua vita: è finalmente riuscito a trovare un equilibrio tra l'amore che prova per Mary Jane Watson e i suoi doveri da supereroe Spider-Man, e questo giova a tutte le sue attività. È infatti il primo del corso di fisica del professor Connors e il lavoro di fotografo freelance per il Daily Bugle gli va a gonfie vele. Anche la carriera di Mary Jane sembra procedere bene, perché esordisce come protagonista in un musical a Broadway. Allo spettacolo assiste anche Harry Osborn, ex-amico...Leggi di più

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