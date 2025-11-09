Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Thor: The Dark World

Malekith: Non dovevi venire fin qui, asgardiano! La morte ti avrebbe raggiunto rapidamente.

Thor: Non per mano tua!

Malekith: Il tuo universo non sarebbe mai dovuto esistere. Il tuo mondo e la tua famiglia verranno estinti! [Iniziano a lottare]

Dal film

Thor: The Dark World

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Thor: The Dark World: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Thor: The Dark World:

Frasi del film Thor: The Dark World Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Alan Taylor Thor: The Dark World su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Molte migliaia di anni fa, Bor, padre di Odino, sconfisse in una sanguinosa battaglia a Svartalfaheimr gli Elfi Oscuri, una razza guidata dal malefico Malekith, che voleva impossessarsi dell'Aether, un materiale fluido dotato di un enorme potere che, sfruttando un rarissimo allineamento di pianeti chiamato "Convergenza", avrebbe potuto riportare l'universo nella sua oscurità originaria. L'asgardiano, ritenendo impossibile distruggere tale materiale, decise di rinchiuderlo e nasconderlo nel cosiddetto 'Mondo Oscuro', mentre Malekith e...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Chris Hemsworth Chris Hemsworth
Idris Elba Idris Elba
Natalie Portman Natalie Portman
Benicio Del Toro Benicio Del Toro
Chris Evans Chris Evans
Anthony Hopkins Anthony Hopkins

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Democrazia è anche accettare una dose sopportabile di ingiustizia per evitare ingiustizie maggiori.

Umberto Eco

Umberto Eco

L'80 percento della valigia di una donna è composta da "Non si sa mai".

L'80 percento della valigia di una donna è composta da "Non si sa mai".

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail