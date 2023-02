Polpette di Bavària!

Professor Birkermaier

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Fantozzi contro tutti: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Professor Birkermaier e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Fantozzi e i suoi colleghi vanno ad Ortisei per la settimana bianca. Durante il viaggio in treno Fantozzi viene cacciato dallo scompartimento, in quanto ritenuto ingiustamente colpevole di aver prodotto maleodoranti flatulenze, provenienti in realtà da Calboni. Arrivato a destinazione il gruppo capisce che non è previsto lo sci, essendo il mese di maggio: così Fantozzi, che aveva promesso alla moglie Pina di perdere almeno 5 chili sciando, decide di farsi ricoverare nella "clinica del dimagrimento alternativo", diretta dal...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi