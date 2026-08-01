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Frasi del film Il volo della fenice
- Heinrich Dorfmann : Signor Towns, un aereo giocattolo è qualcosa che si carica e corre sul pavimento. Un aereo modello è qualcosa di completamente diverso. Gli aereomodelli già volavano con successo più di cinquant'anni prima che i fratelli Wright si... si alzassero di un solo metro. Non erano affatto giocattoli. [...] E c'è qualcos'altro che dovrebbe ricordare, signor Towns: un aeromodello bisogna che voli da solo, non c'è il pilota a correggerne l'assetto; pertanto, semmai, un aeromodello dev'essere progettato con una stabilità superiore a quelli che lei si compiace di chiamare "veri". Nel 1851 Henson e Stringfellow costruirono un aereo elastico che volò per seicento metri prima di incontrare un ostacolo. Rapporto peso-potenza, portanza delle superfici alari, forza attrattiva e tutti i princìpi dell'aviazione moderna derivano da quell'aereo.